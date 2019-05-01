شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل كبير خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 5258 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 5250 نقطة، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 5150 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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