شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 10344 نقطة، الا انه استطاع ان يغلق في المنطقة الخضراء عند مستوى 10374 نقطة، في ظل ظهور إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم 10250 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10500 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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