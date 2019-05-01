شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزون النفط بحوالي 7 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزون النفط في الولايات المتحدة ارتفع بنحو 6.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعاً قدره 1.4 مليون برميل.
وأظهرت البيانات أيضاً انخفاض مخزون البنزين في أمريكا بحوالي 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين انخفضت مخزونات المقطرات بنحو 2.1 مليون برميل.
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