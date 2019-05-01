شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يرتفع محققاً مكاسب شهرية..و"ستاندرد أند بورز" يحقق إغلاقاً قياسياً جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم بدعم من قطاعي الطاقة والبنوك، ولكن قطاع التكنولوجيا تعرض لضغوط بفعل خسائر سهم "ألفابت" التي بلغت 8.1%، فيما سجلت "وول ستريت" مكاسب في أبريل/نيسان.



وكانت بيانات قد أظهرت ارتفاع ثقة المستهلكين في أمريكا إلى 129.2 نقطة في أبريل/نيسان، في إشارة إلى التوقعات باستمرار النمو الاقتصادي.



يأتي ذلك قبيل إعلان الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء عن قراره بخصوص الفائدة وتترقب الأسواق تصريحات تخص سياسته النقدية والتطورات في الاقتصاد العالمي.



وتنطلق اليوم جولة جديدة من المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين مع استمرار الأجواء الإيجابية المحيطة بهذه المفاوضات.

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وفي سوق النفط، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.7% مغلقاً عند 63.91 دولار للبرميل، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 6.3%، في حين بلغ اعلى سعر بالجلسة عند 64.7 دولار وأقل سعر عند 63.3 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.1% مغلقاً عند 72.80 دولار للبرميل، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 6.5%، في حين سجل أعلى سعر بالجلسة عند 73.2 دولار وأقل سعر عند 71.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "الداو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 26593 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 2.5%، وبلغ اعلى مستوى عند 26614 نقطة، وأقل مستوى عند 26419 نقطة.



وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 2946 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 3.9%، فيما سجل أعلى سعر عند 2948 نقطة وأقل سعر عند 2924 نقطة.



أما "ناسداك"، فقد انخفض بنسبة 0.8% (ما يعادل 66 نقطة) إلى 8095 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 4.9%، وسجل أعلى مستوى عند 8124 نقطة وأقل مستوى عند 8050 نقطة.