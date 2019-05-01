شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تقفز بأكثر من 6%..و"بتكوين" تستأنف ارتفاعاتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم وسط توقعات بمزيد من الطلب على هذا النوع من الأصول بالتزامن مع انتعاش المعادن.



وتعافت الريبل من الانخفاض الذي سجلته عند 0.27795 دولار لتتلقى دعماً عند هذا المستوى الأمر الذي دفعها نحو الارتفاع، وحال كسر هذا المستوى، من المتوقع ان تتراجع العملة الرقمية نحو المستوى 0.24508 دولار.

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وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي حديث أن 11% من المواطنين في الولايات المتحدة، يقتنون "بتكوين" كما أن الوعي بشأن العملات الرقمية زاد منذ عام 2017.



وصعدت الريبل بحلول الساعة 20:38 بتوققيت جرينتش بنسبة 6.1% إلى 0.31 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.29 دولار، بينما بلغت قيمتها السوقية 31.1 مليار دولار.



وارتفعت "بتكوين" بنسبة 2.1% إلى 5338 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 5377.2 دولار وأقل سعر عند 5194.8 دولار، فيما بلغت قيمتها السوقية 94.3 مليار دولار.