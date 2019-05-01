شكرا لقرائتكم خبر عن تنوع الوجبات والخدمات يدفع بمبيعات "ماكدونالدز" في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد محللون أن "ماكدونالدز" جذبت المزيد من العملاء إلى وجباتها وخدماتها بفضل التنوع والعروض الترويجية والتسويقية التي قدمتها لهم في مطاعمها خاصة في الولايات المتحدة الأمر الذي دفع نتائج أعمالها نحو النمو في الربع السنوي الأول.



وكانت شركة الوجبات السريعة الأمريكية قد أطلقت قوائم ذات أصناف جديدة مثل "الدونات" ووجبات تتراوح تكلفتها بين دولارين وخمسة دولارات مما جذب شرائح مختلفة من الزبائن.



واستهدفت الشركة أيضا الوصول إلى فئات مختلفة من المستهلكين على رأسهم جيل الشباب والألفية الجديدة الذين يطلبون وجباتهم من الإنترنت حيث وفرت "ماكدونالدز" خدمة رقمية لأجلهم.

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وارتفعت مبيعات "ماكدونالدز" في الولايات المتحدة بنسبة 4.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بتوقعات بنمو نسبته 3.03%، في حين ارتفعت مبيعاتها عالمياً بنسبة 5.4%.



وباستثناء بعض البنود، بلغت أرباح الشركة نحو 1.78 دولار للسهم،ن في حين ارتفعت الإيرادات الإجمالية بحوالي 4% إلى 4.96 مليار دولار.



وتوقع محللون سابقاً تحقيق "ماكدونالدز" أرباحاً بحوالي 1.75 دولار للسهم وإيرادات تصل إلى 4.93 مليار دولار في الربع السنوي الأول.



وفي ردة فعل على هذه البيانات، استقر سهم ماكدونالدز" بحلول الساعة 19:45 بتوفيت جرينتش عند 197.1 دولارن وسجل أعلى سعر عند 200 دولار وأقل سعر عند 195.5 دولار.