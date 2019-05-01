شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ألفابت" يهبط بعد نتائج أعمال مخيبة لآمال المحللين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حققت "ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" إيرادات دون التوقعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وأوضحت الشركة أنها تكبدت غرامة بنحو 1.7 مليار دولار من السلطات الأوروبية بسبب ممارسات مخالفة مما أثر على نتائج أعمالها.



وبلغت أرباح "ألفابت" 6.66 مليار دولار أو 9.50 دولار للسهم في الربع السنوي الأول بفعل إيرادات قدرها 29.48 مليار دولار، وذلك مقارنة بأرباح قدرها 13.33 دولار للسهم وإيرادات بنحو 24.86 مليار دولار.



وكان من المفترض أن تصل أرباح "ألفابت" إلى 11.90 دولار للسهم لولا الغرامة الأوروبية المذكورة التي تحملتها الشركة في الربع السنوي الأول.

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وتوقع محللون سابقاً تحقيق الشركة الأمريكية أرباحا بحوالي 10.60 دولار للسهم وإيرادات بحوالي 30.04 مليار دولار.



وبلغت إيرادات "جوجل" من متجر التطبيقات "بلاي ستور" والحوسبة السحابية والبرمجيات نحو 5.45 مليار دولار، وهو ما جاء دون توقعات بحوالي 5.67 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "ألفابت" ببحلول الساعة 19:20 جرينتش بنسبة 8.1% إلى 1191.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1200.9 دولار وأقل سعر عند 1183 دولارا، بينما حقق مكاسب العام الماضي بأكثر من 27%.



ومن الجدير بالذكر أن "جوجل" تعرضت لانتقادات وتحقيقات واسعة في الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكها لقواعد المنافسة من خلال تفضيل نتائج بحثية على غيرها بهدف زيادة إيراداتها من الإعلانات.