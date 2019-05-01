شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع لكنها تسجل خسائر شهرية بنحو 1.4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم بجانب عدد من المعادن النفيسة والصناعية مع هدوء ضغوط الدولار الذي تراجع أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب الأوساق لقرار الاحتياطي الاتحادي.



وسوف يعلن البنك المركزي الأمريكي غدا عن قراره بخصوص الفائدة بعد اجتماعه الذي يبدأ اليوم، حيث سيتم تحديد مسار السياسة النقدية في ظل تبني نهج الصبر منذ أوائل العام الجاري.

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وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:32 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.8 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 97.4 نقطة.



وتنطلق اليوم جولة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقع أحد مسؤولي البيت الأبيض توصل الطرفين إلى اتفاق تجاري نهائي في غضون أسبوعين.



وارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3% وأغلقت الجلسة عند 14.984 دولار للأوقية، وسجلت خسائر شهرية في أبريل/نيسان بنسبة 1.4%، بينما سجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.04 دولار وأقل سعر عند 14.835 دولار.