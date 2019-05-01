شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع وسط عطلة رسمية في السوق المحلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني خلال تداولات اليوم وسط تراجع الدولار الأمريكي مما قلل من الضغوط على العملات الرئيسية الأخرى، وذلك وسط عطلة رسمية في البلاد.



وبدأت اليابان أمس عطلة رسمية طويلة كانت بسبب "يوم الخضرة، بينما أغلقت أسواق الأسهم والسندات اليوم بمناسبة تخلي امبراطور البلاد عن العرش لولي العهد، وهو تقليد يحدث لأول مرة منذ 200 عام.



وسوف تواصل الأسواق اليابانية الإغلاق للاحتفال بـ"عيد العمالأ" ثم "يوم الدستور" على أن تعاود العمل في الأسبوع المقبل.

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من ناحية أخرى، تترقب الأوسواق عن كثب قرار الاحتياطي الاتحادي بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وانخفض الدولار أمام الين الياباني بحلول الساعة 18:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 111.3 وسجل أعلى سعر عند 111.6 وأقل سعر عند 111.2.