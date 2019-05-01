شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية ويحافظ على ثباته فوق الدعم المحوري 1275.30، وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1302.60.

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