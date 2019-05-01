شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بإيجابية اليوم ليصل إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 64.90، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة إلى 67.00 كمحطة رئيسية تالية، في حين يمثل الثبات فوق 63.00 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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