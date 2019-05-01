شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليقترب من المقاومة المحورية 1.1250، حيث يستمر التأثير الإيجابي لمؤشر ستوكاستيك، لكننا لا زلنا نحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون المستوى المذكور، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب تمتد إلى 1.1443 على المدى القريب، بينما يتواجد الهدف الأول للموجة الهابطة المقترحة عند 1.1100.

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