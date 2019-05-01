شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الذهب تداولات إيجابية منذ الصباح ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة بقية اليوم، بانتظار زيارة مستوى 1302.60 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن كسر 1275.30 سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1275.30 والمقاومة 1302.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد