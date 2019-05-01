اي إم دي يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 30-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط والقصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ولهذا نرى تحركاته بمنطقة محيرة من التداولات ضيقة على المستويات اللحظية . Advertisements ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 27.19 ، ليستهدف مستوى المقاومة 28.10 استعداداً لمهاجمته . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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