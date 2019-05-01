آي بي إم يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 30-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 139.42 ، جاء انخفاض السهم الأخير بتداولاته على المستويات اللحظية ، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 133.52 إلى 145.32) ، وأيضاً تزامناً مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 139.42 ، ليستهدف مستوى الدعم 138.01 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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