شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يخترق مقاومته الحالية – تحليل – 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح باختراق مستوى المقاومة 48.04 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 59.38 إلى 36.70) وذلك بضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى 48.04 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي 50.71 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد