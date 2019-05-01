شكرا لقرائتكم خبر عن فورد ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسارع بجني أرباح ارتفاعاته السابقة ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 10.33 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 12.14 إلى 7.41) ، وذلك في ظل تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.33 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 11.02 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد