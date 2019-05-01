شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين تداولات إيجابية طفيفة جديدة في طريقه نحو عملية إعادة اختبار جديدة محتملة لمستوى 116.40، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي مستمر أمام السعر، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 102.55 بشكل رئيسي، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون 116.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.00 والمقاومة 118.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط