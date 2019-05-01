إطلاق خدمات G5 العام الحالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس أن العام الحالي سيشهد إطلاق خدمات الجيل الخامس G5 في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى تعزيز متانة البنية التحتية الرقمية في المملكة من خلال توصيل 3.5 ملايين منزل بالنطاق العريض بحلول 2020، مشيرا إلى أن أكثر من 98% من المناطق المأهولة بالسكان في المملكة اليوم مغطاة بتقنية الجيل الثالث، وقرابة 90% من تلك المناطق مغطاة بتقنيات الجيل الرابع.

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جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة المنعقد في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة بعنوان «تشكيل مستقبل النطاق العريض للتنمية المستدامة»، بمشاركة قادة مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من أنحاء العالم كافة.

وناقش الاجتماع مستجدات مجموعات العمل المنبثقة من اللجنة، ومن ذلك الموضوعات المتعلقة بقضايا سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي، وسبل حمايتهم من التنمر والابتزاز، وأهمية إزالة المحتوى الضار من المنصات والمواقع على الانترنت، وإنشاء فريق عمل جديد لدراسة دور النطاق العريض في نشر المعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة، وسبل الحد منها وسبل الوصول إلى السكان في المناطق النائية.

يذكر أن المملكة عضو فاعل في لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة التي تعد من اللجان التابعة للأمم المتحدة التي أطلقت بعد اعتماد أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015، حيث تتمثل رؤية اللجنة في تسخير الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الدول على تبني سياسات وطنية للنطاق العريض.