العدل تمنح 70 امرأة رخصة التوثيق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفعت حصة المرأة في قطاع التوثيق بنسبة 250% خلال الأشهر الستة الماضية، إذ بلغ إجمالي عدد الموثقات المعتمدات لدى الوزارة والمخول لهن القيام ببعض أعمال كتاب العدل 70 موثقة، منهن 50 موثقة حصلن على الرخصة خلال الشهر الماضي، بعد أن كان عددهن 20 موثقة.

وأفادت وزارة العدل أمس بأن الموثقات لهن من الصلاحيات ما يتمتع بها الموثقون، حيث يمكنهن تقديم خدمات إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات وإفراغ العقارات والإقرارات بالديون وسدادها والرهن العقاري، حيث يقدمن خدماتهن في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية الكترونية متكاملة.

ويأتي تمكين المرأة من التوثيق مواكبة للتطوير الذي يجري في الوزارة.

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وأصدر أخيرا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قرارا بالموافقة على اللائحة الجديدة للموثقين، والتي تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق ودعم الموثقين وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم.

ومنحت اللائحة الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، دون إخلال بحق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك، كما أجازت توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء التوثيق فيه، ودون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

الموثقات المعتمدات:

20 موثقة قبل 6 أشهر

50 موثقة انضممن الشهر الماضي

70 موثقة الإجمالي بنهاية الشهر الماضي

الصلاحيات:

تقديم خدمات إصدار الوكالات وفسخها

توثيق عقود تأسيس الشركات

إفراغ العقارات

الإقرارات بالديون وسدادها

الرهن العقاري

أوقات العمل: