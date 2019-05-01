بدءا من اليوم.. ملح الخبز بمقدار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم تطبيق اللائحة الفنية السعودية الخاصة بالاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز، والتي تلزم مصنعي ومستوردي منتجات الخبز بحد أقصى لكمية الملح في الخبز لا يزيد على جرام واحد لكل 100 جرام من المنتج النهائي.

ويمثل هذا الإجراء أحد أهداف استراتيجية مشاركة الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي، ويأتي استكمالا لجهود الهيئة في مواءمة تشريعاتها مع متطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى تقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية.

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وزار مفتشون من الهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة منطقة الرياض أخيرا مصانع مخبوزات بمدينة الرياض، لتوعية العاملين فيها بكيفية حساب مستويات الملح في الخبز استعدادا لتطبيق لائحة ملزمة بهذا الخصوص اليوم. وامتدت زيارات مفتشي الهيئة التوعوية بالاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز إلى بقية المناطق.

ووزع المفتشون على المصانع بوسترات توعوية باللغات العربية والإنجليزية والفليبينية والأوردية، تتضمن معلومات عن آلية حساب مستويات الملح في الخبز بما يضمن عدم تجاوز النسبة المحددة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء اتخذت إجراءات لضبط كمية الملح في الخبز، إذ اعتمدت اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2362/‏2018 «الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز» التي وضعت حدا أقصى لكمية الملح في الخبز بحيث لا يزيد على جرام واحد لكل 100جرام من المنتج النهائي، على أن تطبق ابتداء من الأول من مايو 2019.

وأطلقت حملة توعوية بفوائد تقليل الملح في الخبز، ومنها خفض احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى طرق حساب مستويات الملح في الخبز.