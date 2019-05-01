شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تخصيص أكثر من 250 ألف شقة لمحدودى الدخل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس صلاح حسن، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه تم تخصيص أكثر من 250 ألف شقة لمحدودى الدخل حتى الآن.

وأضاف المهندس صلاح حسن، لـ"الخليج 365"، أنه يتم تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين، فور الانتهاء من أعمال الاستعلام الميدانى والائنماتى.

وحول إمكانية تبديل الوحدات السكنية عقب عملية التخصيص، قال المهندس صلاح حسن إن عملية تبديل الوحدات تتم قبل عملية التخصيص لظروف العمل فقط، أما عقب تخصيص الوحدة لا يجوز عملية التبديل حتى وإن وجد البديل.

وحول تفاصيل مكاتب البريد المُميكنة، التى متاح بها كراسات شروط الإعلان الحمادى عشر، قال: الكراسات متاحة فى الأماكن التالية، فى محافظة بنى سويف، المكاتب التالية (الفشن الرئيسى – الفشن فرعى – ببا الرئيسى – فبرقة ببا – سدس بلد – الواسطى الرئيسى – الواسطى فرعى – الميمون)، وفى محافظة المنيا، المكاتب التالية (المنيا الرئيسى – المنيا فرعى – المنطقة الصناعية – نزلة حسين – المنيا الجديدة – الشباب المستقبل)، وفى محافظة أسيوط، المكاتب التالية (ديروط الرئيسى – منفلوط الرئيسى – منقباد – أسيوط الرئيسى – أسيوط الجديدة – القوصية الرئيسي)، وفى محافظة الفيوم، المكاتب التالية (الفيوم الرئيسى – توفير الفيوم – الجون – الفيوم الجديدة – طامية – شدموه – دمشقين – هوارة المقطع)، وفى محافظة سوهاج، المكاتب التالية (سوهاج الرئيسى – سوهاج فرعى – شارع التحرير – مدينة ناصر – حى الكوثر – مجمع المحاكم)، وفى محافظة قنا، المكاتب التالية (نجع حمادى – نجع حمادى فرعى – دشنا – الوقف – فرشوط – قنا الرئيسي)، وفى محافظة الأقصر، المكاتب التالية (العشى – الزناقطة – منشأة العمارى – الزينة قبلى – الزينة بحرى – الأقصر الرئيسى – سيدى أبوالحجاج).