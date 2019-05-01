محكمة نيويورك تفرج عن عبدالودود بكفالة

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وافقت محكمة نيويورك أول من أمس على الإفراج عن مصطفى عبد الودود المدير السابق لمجموعة «أبراج» بصفقة كفالة بقيمة 10 ملايين دولار، وفرضت المحكمة على عبد الودود الإقامة الجبرية في منزله في منطقة مانهاتن.

ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» وقع القاضي اتفاقية كفالة بضمان من 4 أطراف، 3 منهم من الجنسية الأمريكية. وضمت اتفاقية الكفالة شقة في مدينة نيويورك مملوكة لاثنين من الموقعين على اتفاقية الكفالة. الجدير بالذكر أن عبد الودود موقوف على خلفية دعوى ضده بالاحتيال وتضخيم قيمة الشركة للمستثمرين في الولايات المتحدة، القضية المتهم فيها أيضاً عدد من مديري الشركة ومؤسسها ورئيسها التنفيذي عارف نقفي المحتجز حالياً في لندن.

وبموجب الاتفاقية سيخضع عبد الودود للإقامة الجبرية ويتعين عليه تأكيد تواجده في منزله بنظام متفق عليه مع المتابعة. ومن المنتظر أن تتم محاكمة عبد الودود في الولايات المتحدة في 4 نوفمبر/‏تشرين الثاني المقبل.

وكانت محكمة في لندن رفضت الجمعة الماضي الإفراج عن عارف نقفي مؤسس الشركة بكفالة، مشيرة إلى مخاوف من هروبه إلى باكستان. ويدفع محامي نقفي ببطلان سبب الدعوى مؤكداً أن نقفي لم يستفد أو يتربح شخصياً من وراء أية ممارسات احتيال انطوت عليها الدعوى.