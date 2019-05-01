جيه إيه للمنتجعات تستهدف 27% من سكان الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جيه إيه للمنتجعات والفنادق، أمس، عن توسيع حضورها في الصين لهذا العام بإقامة مشروع مشترك، حيث تستهدف 27% من سكان الصين.

وبالشراكة مع مجموعة نوفال العالمية، ستشكّل جيه إيه للمنتجعات «جيه إيه نوفال للضيافة - الصين»، مستحوذة على المباني المقرر تجديدها أو إكمالها لإنشاء فنادق ضمن فئتين، الأولى منها هي الفنادق الفخمة التي سيتم تصنيفها على أنها فنادق JA، أما الفئة الثانية فستكون من الفنادق ذات الطراز المتوسط ​​وتحمل علامة «Big Bed by JA».