شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة» تعيّن رئيساً جديداً لقيادة توسعات «إيفوتك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة إيفوتك، المحفز الرئيسي لعملية التحول الرقمي وإحدى شركات مجموعة «بيئة»، عن تعيين جهاد طيارة رئيساً تنفيذياً جديداً لها.

وتواصل شركة «إيفوتك» ترسيخ مكانتها بوتيرة متسارعة كشريك رئيسي في إدارة التكنولوجيا في المنطقة وتطوير أحدث الحلول التكنولوجية المؤثرة للعملاء من مختلف القطاعات لتسهيل العمليات من خلال زيادة الكفاءة ودعم نمو الأعمال وتسخير الابتكار الرقمي وخلق تجارب أفضل للعملاء.

وأكد خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة أن طيارة سيعمل على قيادة التوجه الاستراتيجي للشركة وفرص النمو الجديدة».

وقال طيارة الذي سيعمل من مكتب الشركة الجديد في دبي: تتمثل مهمتنا في أن نكون محفزاً رئيسياً للتحول الرقمي في المنطقة.

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