شكرا لقرائتكم خبر عن فندق «جاز» في دبي 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «دويتشه هوسبيتاليتي»، عن خططها التوسعية في الإمارات والمنطقة، والتي تهدف إلى زيادة محفظتها العالمية من 150 إلى 250 فندقاً بحلول عام 2024، وجاء ذلك خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2019؛ إذ تخطط الشركة لافتتاح فنادق جديدة في الإمارات وعُمان والسعودية خلال العام المقبل.

وقال توماس فيلمز رئيس مجموعة «دويتشه هوسبيتاليتي» الألمانية: «تتضمن خطط توسعنا في الإمارات إطلاق علامة فندقية جديدة في المنطقة؛ حيث تستعد المجموعة لإطلاق أول فنادق علامة «جاز إن ذا سيتي» الفندقية في ديرة عام 2022».

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