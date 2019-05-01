منع استيراد السجائر إلى الإمارات بدون الطوابع الضريبية الرقمية اعتباراً من 1 مايو 2019

أبوظبي - الخليج 365 :

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من اليومٍ /الأربعاء/ الموافق الأول من شهر مايو 2019 يُمنع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود العلامات المميزة أو المعرفة بـ"الطوابع الضريبية الرقمية" عليها، مشددة على أنه اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل سيتم حظر بيع (تداول) جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية في الأسواق المحلية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار البرنامج الزمني الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من ينايرالماضي ويهدف لتتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، وقرار الهيئة رقم (3) لسنة 2018 في الشأن ذاته.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم إلى أنه تم تسجيل عدد كبير من طلبات شراء الطوابع الضريبية الرقمية من قبل المنتجين والمستوردين، لتثبيتها على عبوات جميع أنواع السجائر، مشيرة إلى أن شهر أبريل شهد وصول عدد من شحنات عبوات السجائر تحمل الطوابع الضريبية الرقمية المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب ليتم تتبعها إلكترونياً لضمان الالتزام بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وجود تجاوب وإقبال ملحوظ على إجراء المعاملات المتعلقة بالعلامات المميزة وتسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة حيث تتضمن الطوابع الضريبية الرقمية معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة الانتقائية على جميع أنواع السجائر المتداولة محلياً.

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وقال سعادته أنه سيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كافة أنواع التبغ ومنتجاته، وذلك بهدف توفير إطار دقيق يساهم في مكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري بما يحمي المستهلكين من تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق تضر بالصحة والبيئة، مشيراً سعادته إلى أن النظام يسهل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق لمنع بيع المنتجات المهربة.

وأضاف سعادته: "قامت الهيئة بالتعاون مع الشركة المشغلة للنظام بتنفيذ حملة توعوية موسعة من خلال الموقع الرسمي للهيئة، ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وتم تنظيم ورش عمل حققت نجاحاً ملحوظاً واستجابة كبيرة من المعنيين بتصنيع وتجارة التبغ ومنتجاته، حيث تم تقديم عروض توضيحية حول النظام وتمت الإجابة على كافة استفسارات ممثلي قطاعات الأعمال المعنية".

وأوضح سعادته: "ستواصل الهيئة عقد مزيد من اللقاءات التفاعلية للتعريف بآليات ومراحل التطبيق والمنتجات التي سيشملها النظام في المراحل اللاحقة، فمن المخطط إطلاق المرحلة الثانية من النظام ابتداءً من الربع الأخير من العام الحالي ليتم توسيع نطاق النظام ليشمل تبغ الأرجيلة (المعروف بـ"المعسل") ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً المستوردة إلى الدولة والمنتجة فيها.

وحدد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 آلية وضع العلامات المميزة لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع على أن يلتزم المنتِج بتثبيت العلامات المميزة على هذه السلع الانتقائية المحددة داخل منشأة انتاج السلع الانتقائية المحددة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة أو قبل الاستيراد إذا تم انتاجها خارج الإمارات وذلك بالطريقة وفي المكان الذي حددته الهيئة الاتحادية للضرائب على كل منتج.