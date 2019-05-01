إطلاق مجمع "كريك إيدج" السكني في جزيرة خور دبي

دبي - الخليج 365 :

كشف "خور دبي"، الوجهة العصرية الممتدة على مساحة 6 كيلومترات مربعة وتحتضن "برج خور دبي" والمنطقة التجارية الجديدة "دبي سكوير"، عن مجمع "كريك إيدج" السكني المطل على الواجهة المائية.

ويقع "كريك إيدج" في الجهة الشمالية من "جزيرة الخور"، مع إطلالة بانورامية خلابة على الخور التاريخي للمدينة، ويتميز بأجوائه الاجتماعية المميزة التي تتناغم فيها المرافق الداخلية والمساحات الخارجية، مقدماً للسكان أسلوب حياة فريد من نوعه.

ويتألف "كريك إيدج" من برجين بارتفاع 40 و20 طابقاً، بالقرب من فندق "العنوان هابور بوينت" الفاخر، ويسهل الوصول منه إلى مختلف أرجاء "خور دبي" والمدينة بشكل عام. ويضم المجمع الجديد 560 شقة، ومجموعة محدودة للغاية من منازل تاون هاوس المؤلفة من طابقين والمطلة على الواجهة المائية في منصة البوديوم، ليقدم للعملاء والمستثمرين قيمة استثنائية.

ويمتاز برجا "كريك إيدج" بالموقع المجاور للواجهة المائية، مما يضمن للسكان أجمل الإطلالات على الخور، ويبقيهم على مسافة قريبة من الحديقة المركزية التي تقدم العديد من الأنشطة العائلية في الهواء الطلق. وتم إطلاق مبيعات الوحدات السكنية في 23 أبريل، 2019، حيث يمكن للعملاء الاختيار من بين شقق تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث.

ويركز تصميم "كريك إيدج" على الأبعاد العمودية والشرفات المتدرجة، لتكون العناصر المعمارية امتداداً لنمط الحياة الاجتماعي الحيوي، من خلال المنتزه الذي يعبر إلى منصة البوديوم عبر سلسلة متتالية من أحواض الحدائق. كما يساهم التصميم المتدرج، والنوافذ الطويلة والأسقف العالية، في إثراء جماليات المناظر التي يستمتع بها السكان من منازلهم. أما الديكورات الداخلية فتعتمد على البساطة والأناقة، وتعتمد على الألوان المحايدة التي تتناغم مع التصاميم والأنسجة الدافئة، مثل عناصر الخشب والمعادن والحجر.

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ويركز "كريك إيدج" على عناصر الترفيه والاستجمام، ويضم مجموعة من المرافق المتميزة، منها مركز اللياقة البدنية، والقاعدة متعددة الأغراض، ومنطقة ألعاب الأطفال في الهواء الطلق، وحوض السباحة، ومنصات الشواء، ومنطقة اليوجا والاسترخاء، وخيام الكابانا، والتي تقع جميعها في منصة البوديوم ذات التصاميم المميزة، والتي تربط المجمع أيضاً بالممشى الخارجي الذي سيشهد بدوره العديد من الأنشطة الترفيهية المسلية.

ويتيح "كريك إيدج" للسكان فرصة الإقامة في إحدى أكثر الوجهات العصرية حيويةً في المدينة، بالقرب من "برج خور دبي" المرتقب، و"دبي سكوير"، الوجهة المستقبلية لقطاع التجزئة. وبفضل موقع الوحدات السكنية ضمن "جزيرة الخور"، يمكن للسكان الوصول خلال خمس دقائق سيراً على الأقدام إلى "مرسى الخور".

ويمتاز "كريك إيدج" بموقعه الحيوي الذي يبعد 10 دقائق فقط عن "مطار دبي الدولي" و"وسط مدينة دبي"، وهو أيضاً على مقربة من "محمية رأس الخور للحياة الفطرية" التي تعد ملاذاً للعديد من فصائل الطيور المهاجرة، بما في ذلك النحام الوردي.

ومن المقرر أن يبدأ "خور دبي" باستقبال أول السكان خلال العام الحالي، بالتزامن مع تحقيق إنجازات نوعية على صعيد تنفيذ الأعمال الإنشائية في المجمعات السكنية. وسيضم "خور دبي" أيضاً فنادق عالمية وحدائق خضراء والعديد من الوجهات الثقافية والقنوات المائية وممرات التنزه ومسارات الدراجات الهوائية بالإضافة إلى مسارات مخصّصة للحافلات.

ويمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات زيارة مركز مبيعات "خور دبي" في رأس الخور، ومركز مبيعات "إعمار" في "وسط مدينة دبي"؛ ومركز مبيعات "دبي هيلز استيت" على شارع أم سقيم؛ ومركز مبيعات "إعمار الجنوب" في "دبي الجنوب"، أو مركز المبيعات الكائن في الطابق الأرضي من برج النهضة في أبوظبي، الشارع الرابع، طريق المرور. وتستقبل مراكز المبيعات العملاء من السبت إلى الخميس بين الساعة 9:30 صباحاً و7 مساءً، وبين الساعة 2 ظهراً و7 مساءً أيام الجمعة باستثناء مركز المبيعات في أبوظبي. كما يمكن أيضاً الاتصال على الرقم 36227 800 من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو 3661688 4 971+ من خارج الدولة، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]