مشاركة إماراتية في «القناة للسكر» بمصر

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وقعت شركة «القناة للسكر» صاحبة أكبر مصنع لإنتاج السكر الأبيض عالي الجودة من البنجر في العالم، 3 عقود استثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه مصري لاستكمال مشروع مصنع غرب المنيا لانتاج سكر البنجر، بحضور جمال الغرير رئيس مجلس إدارة الشركة.

ونصت العقود الجديدة علي الانتهاء من بناء مصنع السكر بحلول يناير 2021 واستخدام أحدث الميكنة الزراعية في المشروع، فيما تستهدف الشركة زراعة 25 ألف فدان على الأقل خلال العام الجاري.

وضم العقد الأول الذي يتكون من 3 اتفاقيات مجموعة «الخريف السعودية» وشركة المقاولات الصينية العملاقة «سينوما سي دي آي» و شركة «السويدي إلكتريك».

وقامت مجموعة «جمال الغرير» وعدد من المساهمين من الإمارات والذين يمثلون الشريك الأجنبى في المشروع بضخ 100 مليون دولار مع تحالف يضم 6 بنوك بهدف تمويل عمليات الشراء والبناء والتشغيل للمشروع بإجمالي استثمارات تقدر بنحو مليار دولار.

يذكر أن شركة القناة للسكر شركة مساهمة مصرية، تمتلك مجموعة «جمال الغرير» و«موربان إنرجي» الإماراتيتين 70٪ من أسهمها، بينما تمتلك «الأهلي كابيتال» القابضة 30٪ من الشركة.

وصمم مصنع «القناة للسكر» لإنتاج 900 ألف طن من سكر البنجر سنوياً واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية لإنتاج 2.5 مليون طن سكر سنوياً.