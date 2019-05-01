جائزة الإمارات للطاقة 2020 في المغرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الدار البيضاء: ”الخليج 365”



أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي عن إطلاق الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للطاقة 2020 التي تنعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد مؤخراً في الدار البيضاء بالمغرب، وذلك في إطار خطة المجلس الترويجية الهادفة إلى جذب الأفراد والمراكز البحثية من المبتكرين في مؤسسات القطاعين العام والخاص للمشاركة في الجائزة.

شارك في الحدث وفد رفيع المستوى من مسؤولي وزارة الطاقة والمعادن المغربية، وعدد من ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات والمراكز البحثية التي تعمل على تطوير تقنيات وتكنولوجيا استخدام الطاقة المتجددة ووسائل الترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في المملكة المغربية.

وتنطلق جائزة الإمارات للطاقة 2020 تحت شعار «تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة»، بهدف جذب أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول والممارسات والأعمال المعنية بكفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه.