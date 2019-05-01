«إس تي آر»: 301 فندق قيد التطوير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود



تتجه الإمارات نحو تعزيز الطاقة الاستيعابية من المنشآت الفندقية خلال السنوات القادمة، ضمن خطط المجموعات الفندقية لتوسيع حضورها على مستوى الدولة، للاستفادة من الطلب المتنامي على الليالي الفندقية، وزيادة تدفقات الزوار من مختلف أسواق العالم. وسجلت الإمارات نحو 82.2 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء والتطوير بنهاية مارس/آذار الماضي، وذلك بحسب بيانات صادرة عن «أس تي آر» المتخصصة في البحوث الفندقية حول العالم. وأشارت البيانات التي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها إلى أن هنالك 301 فندق قيد الإنشاء والتطوير في الإمارات بنهاية الشهر الماضي. وأوضحت البيانات أن دبي تستحوذ على الحصة الأكبر من المنشآت والغرف الفندقية قيد الإنشاء على مستوى الدولة، حيث تستحوذ دبي على 80.3% من إجمالي الغرف الفندقية قيد الإنشاء بنحو 66 ألفاً، فيما تستحوذ على 77.4% من إجمالي المنشآت الفندقية قيد الإنشاء بما يعادل 233 منشأة فندقية.

وأشارت البيانات إلى أن هنالك 20 فندقاً قيد الإنشاء والتطوير في الشارقة، توفر 3212 غرفة فندقية، فيما تشهد أبوظبي 18 منشأة فندقية قيد الإنشاء والتطوير توفر 4471 غرفة، وعلى صعيد رأس الخيمة، هنالك 20 فندقاً آخر في رأس الخيمة، ستوفر 6791 غرفةً مع دخولها الخدمة. وسجلت كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة 10 فنادق قيد الإنشاء توفر نحو 1715 غرفة فندقية جديدة.