الأسواق تودّع «الاتحاد الوطني» بسيولة مليارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



يبدأ اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية التداول على سهم الكيان المصرفي الجديد «أبوظبي التجاري»، بعد إتمام الاندماج مع بنك «الاتحاد الوطني»، الذي كان يوم أمس آخر يوم تداول له، ليسجل اليوم سيولة بقيمة 1.4 مليار درهم، تركزت معظمها على سهم بنك «أبوظبي التجاري» الذي استقطب 829 مليون درهم، وأغلق منخفضاً عند 9.88 درهم، قبيل بدء تداول السهم ككيان جديد مندمج مع «الاتحاد الوطني» اليوم.

ووفقاً لتحليل ”الخليج 365”، فقد استقطب سهم «أبوظبي التجاري» منذ بداية العام سيولة قياسية لامست 3 مليارات درهم، فيما استحوذ «الاتحاد الوطني» على 1.6 مليار درهم من إجمالي التداولات، وقفز 24.73% خلال الأشهر الأربعة.

وجاء تألق السهمين المتواصل منذ الإعلان عن نية الاندماج في نهاية الربع الثالث 2018 بدعم من عمليات شراء قوية من قبل الأجانب والمحافظ الاستثمارية. ومن المتوقع أن يكون سعر التداول على سهم «أبوظبي التجاري» الجديد اليوم، هو سعر إغلاقه يوم جلسة الأمس عند 9.88 درهم، فيما يخضع هذا السعر لحدود تغيير الأسعار المعمول بها لدى سوق أبوظبي (15% ارتفاعاً و10% هبوطاً).