شكرا لقرائتكم خبر عن «ماستر كارد» ترتفع 1% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت «ماستر كارد» أرباحاً وإيرادات فصلية تجاوزت التوقعات، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها بأكثر من 1٪. وبلغ عائد السهم الواحد 1.78 دولار، مقابل توقعات ب 1.66 دولار. وسجلت إيرادات بلغت 3.899 مليار دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «ماستر كارد» ترتفع 1% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.