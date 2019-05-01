شكرا لقرائتكم خبر عن كلية دبي للسياحة تطلق برنامج «معايير المسافر الصيني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، وفي إطار استراتيجية «جاهزية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين» برنامج «معايير المسافر الصيني»، الفريد من نوعه، والمصمّم لتدريب الموظّفين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع زوّار المدينة في مختلف نواحي القطاع. ويعد البرنامج جزءاً من مبادرة «نهج دبي»، وهي من الأدوات التدريبية التفاعلية التي طوّرتها كلية دبي للسياحة. ويستهدف الموظفين العاملين في قطاعي السياحة والضيافة.

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