«أدنوك» تنظر في شراكات استراتيجية جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة أبوظبي الوطنية للنفط «أدنوك» تسعى إلى جمع مليارات الدولارات من مشاريعها لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي، وذلك بعد أشهر من حصولها على استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار في أصولها للبنى التحتية النفطية.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن «أدنوك» تجري محادثات مع مستشارين ماليين حول استقطاب مستثمرين دوليين إلى مشاريعها، الأمر الذي قد يساعدها في جمع 5 مليارات دولار أو أكثر، مشيرةً إلى أن الشركة لم تعين بعد بنوكاً للخطة، حيث لا تزال المحادثات في مراحلها المبكرة.

وقالت المصادر إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن الصفقة وقد تقرر «أدنوك» عدم المضي قدماً في ذلك.

وأوضحت «أدنوك» في بيان: كما برهنا على مدار العامين الماضيين، فإننا نستكشف بنشاط عدداً من الخيارات المحتملة لتحسين وتعظيم القيمة من خلال مجموعة أصولنا. وبعض هذه الخيارات لا تزال في مرحلة مبكرة وتتم مراجعتها حالياً. ونضع نصب أعيننا مواكبة التغييرات في السوق والتصرف وفقاً لذلك. (بلومبيرج)