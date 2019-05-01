ولي عهد عجمان يطلق مبادرة «إيزو بيانات المدن»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي مبادرة «إيزو بيانات المدن» بالتعاون مع المجلس الدولي لبيانات المدن. واطلع سموه على إنجازات مبادرات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لعام 2018 والتقدم في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر من البنك الدولي.

وكرّم سموه الجهات الحكومية التي حققت مؤشرات ونتائج عالمية وعربية والشركاء الاستراتيجيين وفرق العمل المختلفة للمسوحات والدراسات وفرق عمل مركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم سهولة ممارسة الأعمال في عجمان والنتائج الصادرة من البنك الدولي لعام 2018 التي أظهرت تقدماً في مؤشرات الأداء على مستوى العالم الذي نظمه مركز عجمان للإحصاء والتنافسية امس بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية ورئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة العليا للتعداد والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات والهيئات العاملة في إمارة عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.



الارتقاء بمؤشرات التنافسية

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ودعا سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عقب حفل التكريم جميع المسؤولين في الدوائر والمؤسسات والهيئات في إمارة عجمان إلى ضرورة العمل والمزيد من الجهود والتعاون مع مركز عجمان للإحصاء والتنافسية وتزويده بكافة البيانات والإحصائيات من أجل تحقيق الإنجازات والارتقاء بالمؤشرات التنافسية في مختلف القطاعات تماشياً مع التطور الذي تشهده دولة الإمارات وباقي دول العالم حتى نستطيع تحقيق المراكز الأولى وتقديم مؤشرات أداء أفضل.

وأكد سموه أنه سيتابع بنفسه كافة الجهود المبذولة ونتائج كل دائرة ومؤسسة من حيث الارتقاء بمؤشر سهولة الأعمال المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء مثمناً جهود فرق العمل في مختلف الدوائر والمؤسسات المحلية والنتائج التي تحققت خلال المرحلة الماضية.

وقال «علينا أن نستشعر المستقبل لمواصلة هذا الجهد لتطوير منظومة العمل الحكومي والاستفادة من التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ومتابعتها بشكل دائم والتي تجعلنا نتعرف على الحقائق وأداء العمل في كافة مؤسساتنا للارتقاء بمستوى سهولة ممارسة الأعمال والأداء للوصول بالإمارة إلى مصاف الدول المتقدمة والتفوق عليها تماشياً مع رؤية الإمارات وعجمان 2021».

ويأتي حفل تكريم الجهات بمناسبة تحقيق إمارة عجمان مراتب متقدمة عالميا وعربيا في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال متنافسة بذلك مع اهم الاقتصادات العالمية بحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال في إمارة عجمان الصادر عن البنك الدولي لعام 2018 بالإضافة إلى تتويج الجهود التي شاركت وبذلت المزيد من العطاء لتنفيذ وإنجاح المسوحات الميدانية والدراسات المتخصصة.

وبدأت مراسم حفل التكريم باستعراض نتائج «سهولة ممارسة الأعمال في إمارة عجمان لعام 2018» الصادر عن البنك الدولي حيث حققت الإمارة المركز الأول عربياً والخامس عالمياً في محور تسجيل الممتلكات بفارق 2.4 نقطة عن المرتبة الأولى عالميا كما حققت الإمارة المركز الثاني عربيا والمرتبة ال 14 عالميا بعد أن كانت في المركز 35 في عام 2016 وذلك لدى قياس أربعة مؤشرات رئيسية هي النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الممتلكات وإنفاذ العقود.

واستمع سموه والحضور إلى عرض مبادرات صاحب السمو حاكم عجمان وهي عبارة عن دراسة حالات الأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم والمواطنين الساكنين بالإيجار.

واطلق بعدها سمو ولي عهد عجمان مبادرة «ايزو بيانات المدن» لعام 2019 للجهات الحكومية في الإمارة.

وفي نهاية الحفل تفضل سمو ولي العهد يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة العليا للتعداد والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي بتكريم الجهات الحكومية التي حققت مراتب متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وهي دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، الأولى عربيا والخامسة عالميا في محور تسجيل الممتلكات ودائرة البلدية والتخطيط الأولى عربيا في المؤشر الفرعي: «الوقت المستغرق لاستخراج تراخيص البناء» ومحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية «الخامسة عالميا في محور إنفاذ العقود.. كما كرم سموه العائلة الفائزة في سحب دراسة سعادة الطفل.

وكرّم سموه كذلك خلال الحفل الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والشركات المتعاونة في المسوحات الميدانية الذين ساهمت جهودهم وإنجازاتهم في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي والتنافسي وهي القيادة العامة لشرطة عجمان ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وغرفة عجمان ومنطقة عجمان الحرة ودائرة التنمية الاقتصادية ومركز الاتصال ونادي عجمان الرياضي وأخبار عجمان وشركة كفاءات الدولية وفستيفال لاند عجمان. كما تم تكريم كادر العمل وهم فريق دراسات عجمان بلس وفريق القوى العاملة والاستثمار الأجنبي وفريق المسح الاقتصادي السنوي والربعي وفريق استطلاعات الرأي والدراسات المتخصصة وفريق عمل مركز الإحصاء والتنافسية في عجمان.

وثمن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في تصريح له عقب الحفل هذا الإنجاز والتقدم الذي حققته الدائرة من قبل فريق العمل ما يؤكد تميزها وريادتها في سهولة ممارسة الأعمال ومضيها قدماً في مسار التميز المؤسسي الذي يلبي ويفوق تطلعات المتعاملين الذين يتلقون الخدمات العقارية في إمارة عجمان من خلال ما تقدمه الدائرة بكل سهولة ويسر بشكل يومي.

ووجه الشكر والتقدير لفريق العمل في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري على جهودهم وحصولهم على المركز الأول عربيا والخامس عالميا في محور تسجيل الممتلكات.

التعداد السكاني

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اللجنة العليا للتعداد أن تكاتف جهود الدوائر وتعاونها والتنسيق المشترك بين فرق العمل وبتفاعل كافة الأسر مع الباحثين والتسجيل إلكترونياً والتسجيل في بوابة العد الذاتي أسهمت في إنجاح مشروع التعداد السكاني لإمارة عجمان الذي حقق نتائجه الوطنية المرجوة في تكوين قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساعد صناع القرار في حكومة عجمان والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة على وضع الخطط والبرامج المستدامة التي تسهم في إحداث التطوير المطلوب ودفع عجلة التنمية المتكاملة في إمارة عجمان.

وقالت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية إن المركز سيعمل على تنفيذ مبادرة سمو ولي عهد عجمان ايزو بيانات المدن بالتعاون مع كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات العاملة في الإمارة.

وأضافت أن المركز سيقوم بتقديم الاستشارات الفنية للجهات للارتقاء في مؤشرات التنافسية ووضع مستهدفات الدورة المقبلة لسهولة ممارسة الأعمال. (وام)