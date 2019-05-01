النفط فوق 73 دولاراً بدعم من اضطرابات فنزويلا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت أسعار النفط 73 دولاراً، أمس، مع دعوة زعيم المعارضة في فنزويلا الجيش لدعمه لإنهاء حكم نيكولاس مادورو وبعد أن قالت السعودية إن اتفاقا بين المنتجين لخفض الإنتاج قد يتقرر تمديده لما بعد يونيو حزيران إلى نهاية 2019.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت عند 73.08 دولار للبرميل، مرتفعة 1.44% عن أحدث إغلاق لها.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64.42 دولار للبرميل بارتفاع 1.45%.

وبدا الموقف في فنزويلا، عضو أوبك التي تضررت صادراتها النفطية بسبب عقوبات أمريكية وأزمة اقتصادية، مضطربا أمس. ورفضت الحكومة على الفور أي تلميح لتمرد عسكري.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد أبلغ وكالة الإعلام الروسية أن السعودية لن تتسرع في زيادة إمدادات النفط لتعويض فقدان النفط الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية، وإنها ستتقيد بالاتفاق العالمي لخفض الإنتاج، والذي قد يتقرر تمديده لنهاية 2019.

وقررت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عدم تجديد إعفاءات العقوبات المفروضة على إيران، والتي منحتها العام الماضي لعدد من مشتري النفط من طهران، متبعة نهجاً أكثر تشدداً مما كان متوقعاً. وارتفعت أسعار النفط على خلفية المخاوف من مزيد من الشح في السوق.

وكان الفالح يتحدث لوكالة الإعلام الروسية، أمس، دون أن يحدد ما إذا كان هناك تغيير في مستويات الإنتاج بعد يونيو/‏حزيران.

وتأتي تصريحات الوزير السعودي بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه تحدث إلى أوبك ودعاها لخفض الأسعار.

وقفزت أسعار النفط حوالي 40% منذ يناير/‏كانون الثاني مدعومة بتخفيضات تحالف أوبك+ للإمدادات وكذلك العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وتعليقاً على بيان ترامب، قال الفالح لوكالة الإعلام الروسية إن أكبر مصدر للنفط في العالم مستعد لتلبية طلب مستهلكي الخام بعد انتهاء إعفاءات نفط إيران أوائل مايو/‏أيار، بما في ذلك إحلال النفط الإيراني بإمدادات سعودية.

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يعرف بتحالف أوبك+، أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً في مسعى لدعم الأسعار. ويلتقي أعضاء أوبك بلس في 25 و26 يونيو/‏حزيران لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق أو تعديل مستهدفات الإنتاج.