راشد بن حميد: الإمارات وجهة للسياح والمستثمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الإمارات تقدم نموذجاً مشرفاً للعالم بأسره فهي واجهة للمستثمرين والسياح من كافة الأقطاب، وذلك خلال زيارة له يرافقه عبد العزيز الجسمي مدير عام «ار القابضة» وعدد كبير من المسؤولين لمعرض السفر العربي 2019.

بين الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الدولة تعد قبلة للسياح إذ تتوفر فيها كل المقومات الجاذبة لمختلف الفئات، مبيناً أن القيادة الرشيدة تقدم كافة أنواع التسهيلات للشركات السياحية والمستثمرين لتعزيز عملهم وتمكينهم من استمرا ر مشاريعهم الناجحة.

وتجول في أرجاء المعرض الذي تشارك فيه جهات حكومية وخاصة متخصصة في صناعة السياحة والترفيه من دولة الإمارات والدول العربية والأجنبية، تعرض وتروج لما لديها من إمكانات وفرص استثمارية وكذلك التسهيلات والخدمات التي تقدمها للسياح من مختلف الثقافات والأعمار.

وأفاد أن معرض السفر العربي يعد أبرز حدث عالمي لصناعة السفر والسياحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وملتقى حيوياً يجمع كافة الجهات والدوائر تحت مظلته لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المميزة.

وأوضح أننا نعمل بشكل دائم على تطوير السياحة للسياح والمستثمرين في آن واحد من خلال التركيز على توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير القطاع السياحي، مشيداً بالمستوى المشرف الذي وصلت إليه الجهات والقطاعات السياحية في الدولة.

كما واطلع سموه على أبرز الفعاليات التي تنظمها الأجنحة المشاركة لزوار المعرض خاصة الترويجية منها من أجل استقطاب السياح لزيارة بلادهم.