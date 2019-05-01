واردات آسيا من الخام الإيراني تصل لذروة 8 شهور في مارس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بيانات حكومية ومصادر تجارية أن واردات آسيا من النفط الإيراني ارتفعت لأعلى مستوى في ثمانية شهور في مارس/‏آذار، فيما يُعجل المشترون بشراء مزيد من الشحنات للاستفادة من الإعفاء من العقوبات الأمريكية.

واستوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وهم أكبر مستوردين للنفط الإيراني في آسيا، 1.57 مليون برميل من الخام يومياً من إيران في مارس آذار بارتفاع 36% عن الشهر السابق ليسجل أعلى مستوى منذ يوليو تموز بحسب البيانات.

ووفقا للأرقام، فإن إجمالي الواردات في الربع الأول من العام يقل 31% عن نفس الفترة قبل سنة.

وتُفيد بيانات رفينيتيف أن اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين ستستقبل واردات من نفط إيران في إبريل/‏نيسان وأن الصين فقط ستتسلم نفطاً إيرانيا في أوائل مايو/‏أيار.

ومنحت الولايات المتحدة ثمانية من مشتري النفط الإيراني إعفاءات من العقوبات على واردات الخام التي بدأ تطبيقها في أول نوفمبر تشرين الثاني. وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها ستلغي الاعفاءات في أول مايو أيار. (رويترز)