طيران الإمارات تدعم متطلبات السفر لـ«دبي الذكية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقعت طيران الإمارات اتفاقية مع مكتب «دبي الذكية» لتقديم تخفيضات خاصة على أسعار تذاكر السفر لموظفي دبي الذكية. كما ستدعم طيران الإمارات أيضاً متطلبات السفر الخاصة ب«دبي الذكية» للمشاركة في مختلف المناسبات ، بما في ذلك «قمة بلوك تشين المستقبل» و«تحدي دبي الذكية للبلوك تشين». وقع الاتفاقية، خلال معرض سوق السفر العربي أمس، الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام «دبي الذكية».

قال الشيخ ماجد المعلا: نفخر بشراكتنا مع دبي الذكية لتزويد موظفيها بمزايا سفر خاصة ودعم العديد من أنشطتها ومبادراتها، ذلك لأن طيران الإمارات تنسجم تماماً مع رؤيتها المتمثلة في تقديم خدمات وبنية أساسية ذكية على مستوى عالمي من خلال تبني التكنولوجيا والابتكار، لجعل دبي في نهاية المطاف المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض.

بدورها قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: بصفتنا الجهة المعنية بقيادة عملية التحول الذكي الكامل لإمارة دبي، وتحويلها لأسعد مدينة على وجه الأرض، فنحن نعمل بشكل حثيث على استكشاف الفرص والمتغيرات التي تؤثر في هذا القطاع، إلى جانب التواصل الدائم مع الخبراء والمبتكرين من الشركات الناشئة. كما نعمل على مشاركة تجاربنا ونجاحاتنا مع الأفراد والجهات المعنية بالقطاع، واليوم تأتي اتفاقيتنا مع طيران الإمارات كإضافة جديدة لهذه الجهود، ودعم لتحقيق أهدافنا الرئيسية في دفع انتقال دبي السلس نحو التكنولوجيا الذكية. واعتباراً من الآن، سيتمكن موظفو دبي الذكية، وعددهم 304 من شراء تذاكرهم للسفر على رحلات طيران الإمارات بسعر مخفض. ويسري هذا العرض على جميع الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات، للسفر انطلاقاً من دبي، ويمكن الاستفادة منه عند الحجز في مكاتب الناقلة، وكذلك لدى وكلاء السفر المعتمدين. وسوف تقدم طيران الإمارات خلال الأشهر القليلة المقبلة عروضاً توضيحية لموظفي دبي الذكية .