شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف غرفة فندقية في الشارقة بنهاية 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال خالد جاسم المدفع رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، إن أكثر من 5 الآف غرفة فندقية ستضاف إلى قائمة الغرف الفندقية في إمارة الشارقة لتصل بنهاية العام 2020 إلى 15 ألف غرفة ستدار من قبل مشغلين عالميين، مشيراً إلى أن عدد الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات في الشارقة يصل إلى 109 من مختلف الفئات.
وأوضح المدفع خلال مشاركة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في فعاليات «سوق السفر العربي 2019» المقامة حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، أن الهيئة، وبعد دراسات أجرتها على الأسواق السياحية، أرتأت التركيز على أسواق جديدة وهي الدول الاسكندنافية باعتبارها أسواقاً واعدة لما تحمله من فرص جديدة لإمارة الشارقة، حيث تبحث تلك الأسواق عن التجارب السياحية الاستثنائية (السياحة البيئية والمغامرات)، وهو ما تتميز به الإمارة.
وأشار إلى أن معدلات إشغال الفنادق في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري إيجابية، بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي جذب 1.7 مليون نزيل. (وام)
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