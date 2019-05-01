شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار» تكشف اليوم عن تفاصيل «ميناء راشد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”:

من المتوقع أن تكشف «إعمار العقارية» اليوم عن تفاصيل مشروعها التطويري الجديد «ميناء راشد»، والذي تعتزم تطويره بالشراكة مع «موانئ دبي العالمية» بقيمة تصل إلى 10 مليارات درهم، بحسب مستثمرين مطلعين. ويقع المشروع على سواحل دبي ويهدف إلى بناء مدينة ذات طابع بحري على غرار مدن سواحل المتوسط، تشمل مرافق متنوعة لرواد اليخوت والمقيمين في الحي الساحلي الجديد، وتضم مراكز تسوق ووحدات سكنية ونواد شاطئية.

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