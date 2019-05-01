شكرا لقرائتكم خبر عن فندق كورينثيا ميدان بيتش في دبي يفتتح أبوابه إبريل 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مجموعة فنادق «كورينثيا»، أن إطلاق فندقها «كورينثيا ميدان بيتش دبي» في إبريل 2020 بالشراكة مع «مجموعة ميدان»، ليكون أول خطوات العلامة العالمية للتوسع في المنطقة.

وسيحتل «كورينثيا ميدان بيتش دبي» موقعاً مميزاً على شاطئ «جميرا بيتش ريزيدنس».

وقال ماثيو ديكسون، المدير الإداري للمجموعة: يتيح حضور علامتنا المحدود في دبي لنا فرصة كبيرة للتكيّف والاستجابة لتغيّرات القطاع بسرعة.

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