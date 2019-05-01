«غرفة رأس الخيمة» تبحث التعاون مع القنصلية الفرنسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”



بحث محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة مع رجاء ربيعة، القنصل العام لفرنسا في دبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري ؛ مؤكداً أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بالإمارة لم تستغل بعد ويمكن استغلالها من قبل الطرفين والوصول بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري إلى آفاق أكثر تنوعاً تخدم مصالح الطرفين.

واستعرض محمد النعيمي خلال اللقاء الذي تم مؤخراً بمقر الغرفة العلاقات الثنائية التجارية بين إمارة رأس الخيمة وفرنسا والتي شهدت نمواً ملحوظاً العام الماضي بلغ معدله نحو 11% وذلك مقارنة مع العام السابق له، مشيراً إلى أن الشركات الفرنسية القائمة في رأس الخيمة تمارس أكثر من 149 نشاطاً وأصدرت «غرفة رأس الخيمة» نحو 582 شهادة منشأ لبضائع مصدرة إلى فرنسا وأخرى بضائع ذات منشأ فرنسي بلغت في مجملها ما يفوق ألَ 114 مليون درهم.

وتطرق اللقاء للعديد من الأفكار والمقترحات والمشاريع المستقبلية ودراسة إقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال الإماراتيين والفرنسيين في رأس الخيمة في ظل المناخ الاستثماري المتميز الذي توفره الإمارة من خلال الخدمات والبنية التحتية المتكاملة واللازمة لقيام مثل هذه المشاريع وجميع القطاعات سواء الخدمية أو التجارية أو الاقتصادية.

وأشادت رجاء بن ربيعة، بالتنوع الاقتصادي المتميز الذي تتبعه إمارة رأس الخيمة خاصة وأن اقتصادها غير نفطي ويعتمد على العديد من المقومات الأخرى منها الصناعة والسياحة والتجارة بالإضافة إلى الزراعة، وأكدت على ضرورة تعزيز الشراكات مع الإمارة داعية الشركات الإماراتية إلى زيادة الاستثمارات في فرنسا لما تقدمه من حوافز ومقومات اقتصادية تشكل قيمة مضافة للأعمال.