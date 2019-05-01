الإمارات الثامنة عالمياً في اليخوت الفارهة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أظهرت نتائج التقرير الدوري المعني برصد التقدم المحرز نجاح «سلطة مدينة دبي الملاحية» في تحقيق نتائج مهمة تمثل دفعة قوية باتجاه تحقيق غايات «خطة دبي 2021» في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وفق قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية المرتكزة على تعزيز الإنتاجية والابتكار، مشيراً إلى التطوّر اللافت على صعيد الخدمات الداخلية والترفيهية التي تعتبر إحدى ركائز القطاعات الفرعية الخمسة للقطاع البحري المحلي، والتي تشمل أيضاً «الأحواض والهندسة البحرية» و«الخدمات البحرية المتطورة» و«الموانئ» و«الشحن». وأشار التقرير إلى تحقيق إنجازات نوعية على صعيد النهوض بقطاع الخدمات الداخلية والترفيه البحري ليصبح بمثابة محرك لنمو القطاع البحري، الذي يعتبر مساهماً فاعلاً في جعل دبي أحد أهم مراكز الأعمال في العالم، ودعمها المتواصل لتصبح دولة الإمارات الثامنة على مستوى العالم من حيث عدد اليخوت الفارهة الراسية في مياهها وفقاً لأحدث التقارير الدولية في هذا الميدان.

وعلى صعيد الخدمات الداخلية والترفيهية قامت السلطة البحرية بإطلاق مجموعة «رسينا»، التي تقوم باستعراض الخدمات التي تقدمها السلطة في مجال الترفيه البحري، حيث تقدم «رسينا»، مساهمات قيّمة على صعيد تلبية احتياجات رواد السياحة البحرية والملاحة الترفيهية. كما قامت السلطة بالسماح بتأجير اليخوت الأجنبية الزائرة، وتحديد مواقع رسو اليخوت، حيث ضمت القائمة، مرسى برج العرب، مرسى جمانة الغرب، مرسى فندق شاطئ جميرا، مرسى الجي بي آر ومرسى لامير، إلى جانب تحديد مواقع ممارسة الأنشطة الرياضية، إذ شملت القائمة مراسي مارينا، الجداف ووترفرونت، شاطئ الجي بي آر، شاطئ الصفوح، شاطئ جميرا، شاطئ صن ست، شاطئ كايت، شاطئ لامير، ومارينا جبل علي جولف ريزورت. وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع ارتفاع أعداد رخص قيادة الوسائل البحرية بكافة أنواعها بمعدل 18% مع نهاية العام 2018 مقارنة بالعام 2017، وارتفاع أعداد رخص الوسائل البحرية بكافة أنواعها بمعدل 13% مع نهاية العام 2018 مقارنة بالعام 2017.

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي ل «سلطة مدينة دبي الملاحية»، بأنّ مبادرة «بحر دبي» تمضي قدماً في تعزيز تنافسية السياحة الترفيهية البحرية عالمياً، في إطار التعاون المثمر والتنسيق البنّاء بين الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أنّها باتت دعامة أساسية لجعل دبي الأفضل إقليمياً وعالمياً في تقديم الخدمات البحرية، التي دفعت بإمارة دبي لتتحول قدرة سواحلها من 60 كيلومتراً فقط، لتمتد إلى أكثر من ألف كيلومتر نتيجة لتبني التفكير الابتكاري وسياسة الإبداع المستمرة والتطوير المستدام في المدينة.