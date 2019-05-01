شكرا لقرائتكم خبر عن 54 مرشحا على 11 مقعدا لانتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إغلاق باب الترشح لانتخابات الغرف التجارية بلغ عدد المرشحين 54 مرشحا فى سابقة هى الأولى فى تاريخ انتخابات غرفة القاهرة، حيث سجل أقصى عدد للمرشحين 33 مرشحا فى آخر انتخابات شهدتها الغرفة قبل 4 سنوات.

وينشر ”الخليج 365” أبرز أسماء المرشحين: عمرو حسن سليمان - محمد نصار - حمدى امام - وهانى الرواس - شريف يحيى - أيمن حكمت - جورج جميل - حسن سلامة - خالد حسن -أسامة الدسوقى - أشرف خضير - ماريو فخرى - سيد النواوى - شريف السحيمى - شادى أحمد - حسام فاروق - أشرف ابو الفتوح - صلاح أحمد العبد - فتحى فتوح - كريم خيرى - مارى فوزى - محمد المهدى محمد - محمد هاشم - محمود فوزى - مصطفى خالد - مصطفى على - مجدى شنب - هانى عزيز السيسى - سما الدسوقى – على شكرى – إيهاب سعيد.

وشهد أول يوم لتلقى طلبات المرشحين كلا من المهندس إبراهيم محمود العربى - رجب خضر العطار - سامح مصطفى زكى - عماد قناوى - محمد طلعت - عمرو خضر - أيمن عشرى مرجان -محمود مخلوف - عطية حماد، خدمات إلكترونية: عاطف الأشمونى - أحمد الوسيمى - أحمد شيحة - أحمد عبد الواحد - الدكتور عبد العزيز السيد - طلعت القواس - كريم غنيم وأشرف خضير.

ويبلغ إجمالى أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية نحو 108،560 تاجرا منهم 47،127 منشأة، و61،404 ألف تاجر فردى، لاختيار 11 شخصا على أن يقوم وزير التجارة بتعيين 11 آخرين.