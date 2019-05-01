كتب: جهاد الطويلرفعت شركة حديد عز سعر حديد التسليح 180 جنيها للطن ليباع الطن للمستهلك بـ 12 ألف جنيه مقابل 11 ألف 820 جنيها للتاجر، بحسب أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في أول رد فعل لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسم حماية على البلبيت 15%.
وقال الزيني، إن هذا الارتفاع الأول من نوعه بعد قرار الحماية وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أنه من المنتظر أن ترفع باقي الشركات سعر بيع حديد التسليح اعتبارًا من غد الأربعاء.
جدير بالذكر أن 22 مصنع الدرفلة تضررت من القرار وناشدت وزير التجارة بإعادة...
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| "عز" ترفع أسعار الحديد 180 جنيها.. والطن يصل إلى 12 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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