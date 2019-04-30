مشكلة جديدة تواجه طائرات بوينغ 737 ماكس.. والشركة تحقق

المناطق - الرياض

لم تتوقف شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرة عن التصدي للمشكلات منذ أشهر عدة، لا سيما في طراز 737 ماكس، الذي تعرضت منه طائرتان حتى الآن لحوادث كارثية أدت إلى مقتل العشرات.

وتحطمت طائرة بوينغ 737 ماكس 8 بعد 13 دقيقة من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا بإندونيسيا، في أكتوبر 2018، وتُوفي جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 راكبا.

وفي مارس 2019، تحطمت طائرة أخرى من الطراز نفسه بعد 6 دقائق من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا باتجاه كينيا، وقتل جميع ركابها وعددهم 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وبينما لا تزال شركة بوينغ تحقق في الحادثين، ظهرت مشكلة جديدة في طائرة 737 ماكس، تتعلق هذه المرة بنظام تنبيهات السلامة، إذ اكتشف الشركة أنه لا يعمل، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وجاء في بيان لشركة بوينغ ،حسب ما نشرته سكاي نيوز أنها لم تبلغ شركات الطيران التي تستخدم طائرات 737 ماكس بأن بعض تنبيهات السلامة لن تعمل كما هو متوقع، بسبب خطأ في النظام.