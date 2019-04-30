شكرا لقرائتكم خبر عن متقلقش وانت بتأكل فى مطعم سياحى.. المنيو بتصريح ورقابة وزارة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للطبخ أسرار، وفى المطبخ المصرى توجد ابتكارات كثيرة، ويمكن لأى مطعم أن يخترع أكلة جديدة ينسب اسمها للمطعم أو للاعب كرة مشهور، ولكن فى المطاعم السياحية الأمر مختلف، حيث توجه أغلب عملها للوفود السياحية التى تقصد مصر، ولذلك فـ"المنيو" الخاص بالمطاعم السياحية يخضع لضوابط وشروط لا تخضع لها المطاعم الأخرى.

تلك الضوابط والشروط أوضحها عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، التى تختص بشئون ما يقرب من 1400 مطعم سياحى فى مصر، حيث أكد أن المنيو فى المطعم السياحى يجب أن تخضع لموافقات وتصاريح من وزارة السياحة، طالما أن المطعم يحصل على درجة سياحية.

وأشار المصرى إلى أن أى تغيير فى منيو المطعم السياحى لا بد أن تخضع إلى موافقة وتصريح من وزارة السياحة، سواء فى محتوى المنيو أو الأسعار ويجب أن يُعلن عنه فى مكان ظاهر فى المطعم، وأضاف قائلا: "ممكن مثلا فى منتصف الموسم يقوم أحد الشيفات بالمطعم باختراع أكلة جديدة ويريد المطعم إضافتها للمنيو الخاص بالمطعم فلا بد من تقديم طلب للوزارة لأخذ الموافقة عليها وإدراجها".

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وتلك الموافقات أيضا تندرج على أسعار المأكولات والمشروبات فى منيو المطعم السياحى، حيث أوضح أنه فى حال رغب مطعم سياحى فى تغيير الأسعار فلا بد من التقدم للغرفة بطلب والحصول على موافقة وزارة السياحة، وفقا لدرجة النجومية الخاصة بالمطعم والحاصل عليها من المطعم السياحى، لافتا إلى أن بداية التصنيف السياحى للمطاعم من قبل وزارة السياحة هو الثلاث نجوم، ثم الأربعة والخمسة، حيث لا يعتد بتصنيف النجمة والنجمتين.

وتعمل غرفة المنشآت السياحية على تحديث معايير تصنيف المطاعم، حيث أكد المصرى أنه يتم الآن رفع كفاءة المطاعم السياحية عن طريق تحديث معايير تصنيف المطاعم السياحية، من خلال لجنة تم تشكيلها وستنتهى من عملها خلال مايو المقبل استعدادًا لتنفيذها، لافتا إلى أنها ستراعى المطاعم التى تعمل خلال موسم الصيف فقط وأغلبها فى الساحل الشمالى، وكذلك المطاعم المتواجدة فى المولات التجارية.

وأشار إلى أن اللجنة بدأت عملها وقاربت على الانتهاء من مراجعة المواصفات وتحديثها، استعدادًا لرفعها على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط للاعتماد، ثم نبدأ مرحلة التطبيق على المطاعم الخمس نجوم والأربعة نجوم والثلاث نجوم كل وفقًا لتصنيفه، وسنرسل الشروط الجديدة فور اعتمادها للمطاعم ومن يرغب فى رفع درجته السياحية يرسل لنا طلبات.