شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30-4-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول ، اليوم الثلاثاء 30-4-2019، وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، آخر جلسات شهر إبريل، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى ، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 808.679 مليار جنيه.

البورصة تربح 3.1 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم ، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 808.679 مليار جنيه. البورصة تربح 3.1 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم ، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 808.679 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 79.5 مليون ورقة مالية بقيمة 732.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.7 ألف عملية لعدد 153 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 46.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 49.49%، والعرب على 3.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 78.95% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 21.04%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 48.3 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 165.1 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 845 ألف جنيه، 229.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 14920 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2294 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 18532 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 648 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1657 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 58 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

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سبيد لابأعلنت شركة سبيد لاب الطبية، عن موافقة مجلس الإدارة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة ، بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم بالقسمة على خمسة ليتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح 0.2 جنيه بدلا من جنيه، وذلك لزيادة وتنشيط حركة التداول وتوسيع قاعدة الملكية تمهيداً لإجراء زيادة رأس المال التى تم الإفصاح عنها فى نشرة طرح الشركة المستقبلية لاستكمال أعمال مستشىفى سبيد الأولى بشرق القاهرة. سبيد لابأعلنت شركة سبيد لاب الطبية، عن موافقة مجلس الإدارة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة ، بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم بالقسمة على خمسة ليتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح 0.2 جنيه بدلا من جنيه، وذلك لزيادة وتنشيط حركة التداول وتوسيع قاعدة الملكية تمهيداً لإجراء زيادة رأس المال التى تم الإفصاح عنها فى نشرة طرح الشركة المستقبلية لاستكمال أعمال مستشىفى سبيد الأولى بشرق القاهرة.

كما وافق المجلس، بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وتعديل المادتين من 6،7 من النظام الأساسى للشركة مع تفويض رئيس مجلس الإدارة ، فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمية غير العادية للشركة للانعقاد، وفى تحديد جدول أعمال الجمعية، وكذلك تحديد موعد ومكان الاجتماع.

وتعد شركة سبيد الطبية، أحدث شركة تم إدارجها ببورصة النيل يوم 15 إبريل الجارى، وتستهدف الشركة التوسع فى إنشاء 6 مراكز طبية و15 مركز أشعة خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى تشغيل أول مستشفى للشركة خلال عامين على طريق الإسماعيلية الصحراوى ، لخدمة سكان شرق القاهرة باستثمارات 180 مليون جنيه، تم دفع 35 مليون جنيه لشراء المبنى والأرض، والباقى سيقسم بين تغطية جزء من حصيلة الطرح، والباقى تمويل بنكى بنحو 80 مليون جنيه.

أوراسكوم كونستراكشونأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، عن استبعاد مصطفى عبد الودود، من عضوية مجلس الإدارة، وتعيين فيكتور سليوينسكى بدلاً منه، فيما تم تجديد انتخاب أسامة بشاى، عضواً منتدباً، وخالد بشارة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى. أوراسكوم كونستراكشونأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، عن استبعاد مصطفى عبد الودود، من عضوية مجلس الإدارة، وتعيين فيكتور سليوينسكى بدلاً منه، فيما تم تجديد انتخاب أسامة بشاى، عضواً منتدباً، وخالد بشارة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد أعلنت عن موافقة محكمة جزئية أمريكية، على الإفراج بكفالة قيمتها 10 ملايين دولار عن مصطفى عبد الودود المدير التنفيذى السابق فى مجموعة أبراج الإماراتية ، ويواجه عبد الودود مع مسئولين سابقين فى أبراج اتهامات بالاحتيال فى قضية جنائية واسعة النطاق ضد شركة الأسهم الخاصة المفلسة الآن.

وقالت وول ستريت، إنه من المقرر نقل عبد الودود إلى الإقامة الجبرية فى نيويورك، وأضافت أن القاضى لويس أ. كابلان ، من المحكمة الجزئية الأمريكية لمحكمة المنطقة الجنوبية فى نيويورك، وقع على حزمة إفراج بكفالة بقيمة 10 ملايين دولار لصالح المدير التنفيذى.